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Вацко: Не вижу, чтобы в Динамо кто-то мог учить защитников. Может быть, не в игроках проблема?

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Журналист проанализировал оборону киевлян

Вацко: Не вижу, чтобы в Динамо кто-то мог учить защитников. Может быть, не в игроках проблема?

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Комментатор Виктор Вацко высказался о проблеме центральных защитников "Динамо".

“За последние годы я видел только деградацию молодых защитников "Динамо". Я не вижу, чтобы в киевском клубе кто-то мог их учить, чтобы они развивались. Они совершают перманентные ошибки в схожих ситуациях. Может быть, не в игроках проблема? Может, нужно подумать, чтобы найти того, кто с ними будет работать. Есть феномен Забарного, но он один. Это выглядит как исключение”.

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“В центре обороны "Динамо" проявляли себя только готовые и зрелые футболисты. Но это давно. Во времена Драговича и Виды. В настоящее время воспитывают и продают. Кто из последних центрбеков "Динамо" был основным в сборной Украины? Хачериди в 2018 году. Это если кроме Забарного. И то я думаю, что развитию Ильи в сборной очень многое дал Мауро Тассотти. То, что он давал и чему учил, в "Динамо" не делали. Молодых защитников киевлян нужно учить взрослому футболу, подтягивать. Но этой работы не видно”, – отметил журналист.

В пятницу подопечные Шовковского сыграют в спарринге против "Магдебурга".

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Виктор Вацко Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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