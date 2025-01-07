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Бойко назвал главную цель поездки UA Steel на Kings World Cup Nations

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Украинский кипер оставил месседж для мира

Бойко назвал главную цель поездки UA Steel на Kings World Cup Nations

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Именитый украинский голкипер Денис Бойко, который защищал цвета медийной сборной Украины "UA Steel", прокомментировал выступление команды на Kings World Cup Nations.

"Главный месседж этой истории – продолжать говорить на весь мир, что происходит в Украине и привлекать как можно больше людей для помощи нашей стране.

Благодарю всех. Слава Украине", – написал Бойко.

Напомним, "UA Steel" потерпела два разгромных поражения на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает Жерар Пике. Сначала "сине-желтые" уступили Турции (0:5), а затем Марокко (2:9).

Ранее Милевский раскритиковал команду за провал на чемпионате мира по медиафутболу.

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Бойко назвал главную цель поездки UA Steel на Kings World Cup Nations - изображение 1

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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