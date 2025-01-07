Бойко назвал главную цель поездки UA Steel на Kings World Cup Nations

Именитый украинский голкипер Денис Бойко, который защищал цвета медийной сборной Украины "UA Steel", прокомментировал выступление команды на Kings World Cup Nations.

"Главный месседж этой истории – продолжать говорить на весь мир, что происходит в Украине и привлекать как можно больше людей для помощи нашей стране. Благодарю всех. Слава Украине", – написал Бойко.

Напомним, "UA Steel" потерпела два разгромных поражения на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает Жерар Пике. Сначала "сине-желтые" уступили Турции (0:5), а затем Марокко (2:9).

Ранее Милевский раскритиковал команду за провал на чемпионате мира по медиафутболу.