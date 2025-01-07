Бойко назвал главную цель поездки UA Steel на Kings World Cup Nations
Украинский кипер оставил месседж для мира
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Именитый украинский голкипер Денис Бойко, который защищал цвета медийной сборной Украины "UA Steel", прокомментировал выступление команды на Kings World Cup Nations.
"Главный месседж этой истории – продолжать говорить на весь мир, что происходит в Украине и привлекать как можно больше людей для помощи нашей стране.
Благодарю всех. Слава Украине", – написал Бойко.
Напомним, "UA Steel" потерпела два разгромных поражения на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает Жерар Пике. Сначала "сине-желтые" уступили Турции (0:5), а затем Марокко (2:9).
Ранее Милевский раскритиковал команду за провал на чемпионате мира по медиафутболу.
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