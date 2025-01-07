Впервые в мировой истории. Пилот F-16 уничтожил рекордное количество ракет

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что один из пилотов F-16 уничтожил рекордное количество ракет.

В декабре 2024 года во время российской массированной атаки, за один боевой вылет пилот уничтожил шесть крылатых ракет противника. Хотя украинские пилоты на учениях в США учились исключительно на тренажерах и пушку против ракет не применили.

"Сначала искал цель внизу - ничего. Потом набрал высоту, поднял радар и увидел ее. Сделал все, как учили инструкторы в США, как отрабатывал на тренажере. Несколько очередей из пушки - и взрыв... потом еще один! Повторная детонация... подумал я, - но, как оказалось по результатам объективного контроля - ракет было две! Летели "этажеркой", рядом друг с другом.

Противник часто запускает их в такой тактической конфигурации, целая группа вражеских ракет может лететь близко друг от друга, чтобы противник видел их как одну цель. Ну, собственно, в тот день я, наверное, поставил рекорд. Впрочем, главное - результат! Радуюсь, что мне удалось, посвящаю этот успех всем собратьям, которые ушли в вечный полет, так и не дождавшись F-16 в украинском небе", - сказал пилот.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 25 декабря защитники сбили 55 крылатых ракет запущенных россиянами. Также ВСУ сбили 54 беспилотника и 4 управляемые авиационные ракеты.