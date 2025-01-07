Российские войска запустили в ночь на 7 января 38 беспилотников по семи областям Украины. Защитники рассказали сколько удалось сбить
Спасибо нашим защитникам
Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска запустили в ночь на 7 января 38 беспилотников по семи областям Украины. Защитники рассказали сколько удалось сбить.
По словам Воздушных сил ВСУ, 28 беспилотников защитники сбили, ещё 10 не долетели до цели, благодаря работе систем РЭБ.
"Военные сбивали беспилотники в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано", - сообщили защитники.
Защитники рассказали, что три беспилотника вернулись в Россию.
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Напомним, что в ночь на 6 января защитники сбили 79 вражеских беспилотников и 2 управляемые авиационные ракеты.
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