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Российские войска запустили в ночь на 7 января 38 беспилотников по семи областям Украины. Защитники рассказали сколько удалось сбить

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Спасибо нашим защитникам

Российские войска запустили в ночь на 7 января 38 беспилотников по семи областям Украины. Защитники рассказали сколько удалось сбить

Getty Images/Global Images Ukraine

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Российские войска запустили в ночь на 7 января 38 беспилотников по семи областям Украины. Защитники рассказали сколько удалось сбить.

По словам Воздушных сил ВСУ, 28 беспилотников защитники сбили, ещё 10 не долетели до цели, благодаря работе систем РЭБ.

"Военные сбивали беспилотники в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано", - сообщили защитники.

Российские войска запустили в ночь на 7 января 38 беспилотников по семи областям Украины. Защитники рассказали сколько удалось сбить - изображение 1

Защитники рассказали, что три беспилотника вернулись в Россию.

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Напомним, что в ночь на 6 января защитники сбили 79 вражеских беспилотников и 2 управляемые авиационные ракеты.

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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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