Уже 800 тысяч захватчиков не навредят Украине. ВСУ назвали общие боевые потери противника
Почти 2 тысячи захватчиков уничтожено за сутки
Генштаб
ВСУ назвали общие боевые потери противника.
Почти 2 тысячи захватчиков уничтожили украинские защитники за сутки. Общее количество "сторонников режима диктатора" составило более 800 тысяч человек.
Также защитники уничтожили 170 автомобилей и автоцистерн, 83 беспилотника, 45 артиллерийских систем, 25 бронированных машин, 10 танков и 4 средства ПВО противника.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили
- личного состава 800 010 (+1970) человек
- танков - 9710 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 20189 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 21710 (+45) ед,
- РСЗО - 1260 (+2) ед,
- средства ПВО - 1038 (+4) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21708 (+83),
- крылатые ракеты - 3014 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33226 (+170) ед,
- специальная техника / special equipment - 3681 (+0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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