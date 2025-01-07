Уже 800 тысяч захватчиков не навредят Украине. ВСУ назвали общие боевые потери противника

ВСУ назвали общие боевые потери противника.

Почти 2 тысячи захватчиков уничтожили украинские защитники за сутки. Общее количество "сторонников режима диктатора" составило более 800 тысяч человек.

Также защитники уничтожили 170 автомобилей и автоцистерн, 83 беспилотника, 45 артиллерийских систем, 25 бронированных машин, 10 танков и 4 средства ПВО противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили