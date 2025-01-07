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Уже 800 тысяч захватчиков не навредят Украине. ВСУ назвали общие боевые потери противника

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Почти 2 тысячи захватчиков уничтожено за сутки

Уже 800 тысяч захватчиков не навредят Украине. ВСУ назвали общие боевые потери противника

Генштаб

Новина українською

ВСУ назвали общие боевые потери противника.

Почти 2 тысячи захватчиков уничтожили украинские защитники за сутки. Общее количество "сторонников режима диктатора" составило более 800 тысяч человек.

Также защитники уничтожили 170 автомобилей и автоцистерн, 83 беспилотника, 45 артиллерийских систем, 25 бронированных машин, 10 танков и 4 средства ПВО противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили

  • личного состава 800 010 (+1970) человек
  • танков - 9710 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 20189 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 21710 (+45) ед,
  • РСЗО - 1260 (+2) ед,
  • средства ПВО - 1038 (+4) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21708 (+83),
  • крылатые ракеты - 3014 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33226 (+170) ед,
  • специальная техника / special equipment - 3681 (+0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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