Украинские защитники атаковали в Курске важный военный объект
Ух ты!
Фото - 22 окремої механізованої бригади
Украинские защитники атаковали в Курске важный военный объект.
По сообщению главы Центра противодействия информации Андрея Коваленко, 5 января в Курске под атаку попал военный объект, который был важен для россиян.
Что конкретно попало под атаку Коваленко не сказал. Но выложил видео в свой Telegram-канал
Telegram-канал Astra сообщал 5 января, что беспилотники атаковали Белгородскую и Курскую области.
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Также 5 января появилась информация, что ВСУ начали продвижение в Курской области. Аналитики Института изучения войны заметили, что наступление украинских защитников происходит минимум на трёх участках.
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