  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские защитники атаковали в Курске важный военный объект
В тренде

Украинские защитники атаковали в Курске важный военный объект

Общие новости

Ух ты!

Украинские защитники атаковали в Курске важный военный объект

Фото - 22 окремої механізованої бригади

Новина українською

Украинские защитники атаковали в Курске важный военный объект.

По сообщению главы Центра противодействия информации Андрея Коваленко, 5 января в Курске под атаку попал военный объект, который был важен для россиян.

Что конкретно попало под атаку Коваленко не сказал. Но выложил видео в свой Telegram-канал

Telegram-канал Astra сообщал 5 января, что беспилотники атаковали Белгородскую и Курскую области.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Также 5 января появилась информация, что ВСУ начали продвижение в Курской области. Аналитики Института изучения войны заметили, что наступление украинских защитников происходит минимум на трёх участках.

По теме
yellow-arrow
Обновленный КЧМ и другое. Самые яркие футбольные турниры в 2025-м году
yellow-arrow
Лукашенко: Володе Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну
yellow-arrow
Спецназовцы ГУР поразили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян. Видео
война с россией ЗСУ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
KOVALENKO
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости