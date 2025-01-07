Обновленный КЧМ и другое. Самые яркие футбольные турниры в 2025-м году

Каждый из 12-ти месяцев 2025 года будет нас радовать новыми этапами разных турниров, борьбой, интригами, победами и поражениями. Что приготовил нам футбольный 2025-й?

Лига чемпионов

Лига чемпионов 2024/2025 проходит в новом формате, который внес определенную суету. Каждый матч - новый соперник. А опция - исправить ошибки в ответном матче отсутствует. К январю 2025 года осталось всего два тура общего этапа. Некоторые гранды европейского футбола пребывают в шоковом состоянии. ПСЖ может не попасть в топ-24, а "Манчестер Сити"" и мадридский "Реал" - вылететь из топ-24. Правда, все три команды могут максимально использовать два оставшихся шанса и все-таки сыграть в стыковых матчах.

Есть маленькая надежда, что команду Карло Анчелотти в 2025 году оставят в покое травмы футболистов, а Килиан Мбаппе, наконец-то, найдет свое место на поле и начнет забивать. Есть время и у Пепа Гвардиолы провести анализ своей системы и внести коррективы, которых требует сегодняшний "Манчестер Сити". Ведь стыковые матчи не обещают легких соперников. Анчелотти и Гвардиолу будут поджидать "Бавария", "Аталанта", "Милан", "Атлетико", "Ювентус". У каждой команды есть слабые места, но все они далеко не аутсайдеры турнира. В любом случае, стыковые матчи будут еще более зажигательными, чем игры общего этапа.

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Чем не интрига, когда в восьмерке лучших пока есть "Брест" и "Лилль", а действующий чемпион турнира рискует не дойти даже до плей-оффа? Кто может гарантировать, что Алонсо, Артета или Луис Энрике снова не ошибутся и не потеряют так необходимые очки?

Конечно, нельзя не отметить и то, что для украинских болельщиков матчи "Бенфики" в Лиге чемпионов будут вдвойне интересны. "Орлы" вместе с Анатолием Трубиным крепко держатся в топ-24.

Лига Европы

Не менее интересный футбол нас ожидает и в Лиге Европы. Если в Лиге чемпионов может случиться чудо и действующий чемпион турнира "Реал Мадрид" дойдет до финала и вырвет трофей, то в Лиге Европы так не получится. Итальянская "Аталанта", завоевавшая в сезоне 2023/2024 европейский трофей, сегодня выступает в Лиге чемпионов. Клуб из Бергамо вряд ли дойдет до финала первого по силе турнира, а вылетев уже не будет иметь возможности принять участие в Лиге Европы (новый формат турниров не предусматривает такую возможность).

Но и без "Аталанты" в Лиге Европы достаточно клубов, которые могут побороться за призовые места. Борьба разгорится не на шутку уже в последних двух матчах общего этапа.

Зима 2025 года принесет нам огненную борьбу за право попасть в топ-8 и топ-24 Лиги Европы. А продолжение турнира весной может подарить совершенно неожиданного чемпиона.

Мы, конечно, будем следить за "Ромой", которая после шести туров занимает 14-е место. Есть надежда, что у Раньери есть все-таки хитрый план для команды и Артема Довбика, благодаря которому римляне надолго удержаться в еврокубковом турнире.

Лига конференций УЕФА

Формат Лиги конференций в сезоне 2024/2025 тоже изменился. Правда, общий этап включил в себя не восемь матчей, как в предыдущих турнирах, а шесть, которые завершились в декабре. Соответственно, в феврале стартуют стыковые матчи.

Первое место в восьмерке лучших занял английский "Челси". Команда Энцо Марески триумфально провела все шесть матчей - ни одного поражения и ни одной ничьей. Внес вклад в такой результат и Михаил Мудрик - принял участие в четырех матчах и забил три гола. Продолжение праздника для нашего вингера, к сожалению, пока на паузе, но следить за развитием событий в Лиге конференций все равно будет интересно.

Лига наций

Турнир, который любят не все топ-футболисты. Например, в октябре 2024 года в сборную Бельгии отказались приехать Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку. Ключевые игроки "Манчестер Сити" и "Наполи" объяснили такое решение желанием уделить больше времени тренировкам на клубном уровне. Их понять можно. Слишком плотный график турниров предполагает до 70-ти матчей за год. Тем не менее, Лига наций не перестала быть менее интересной. За путевку в финальную часть соревнования разгорится нешуточная борьба. Финал Лиги наций пройдет в июне.

Украинские болельщики ждут весну 2025. Сборная Украины заняла второе место в группе и готовится к стыковым матчам. В марте команда Реброва встретится с Бельгией.

Осенью 2025 года продолжатся отборочные матчи к чемпионату мира. Одним словом, сборные не останутся без работы, а болельщики - без захватывающего напряженного футбола.

Клубный чемпионат мира

С 15 июня по 13 июля в США пройдет еще один немаловажный турнир. Лучшие клубы Европы и мира будут соревноваться за трофей в форме золотого диска. Право на проведение соревнований отдали США, что вполне естественно, учитывая, что Америка готовится к проведению ЧМ-2026. Клубный чемпионат мира в 2025 году станет своего рода репетицией проведения турнира такого формата. У болельщиков Украины есть еще один повод увидеть Анатолия Трубина на международной арене в составе "Бенфики".

"Золотой мяч"

Конечно, это не футбольный турнир, но такое событие заслуживает внимания. Без сомнений, в 2025 году разгорится гонка за один из главный трофеев в мире футбола. Год еще не начался, а букмекеры и аналитики начали давать прогнозы, кто же получит "Золотой мяч" в 2025 году. Первый главный претендент на сегодня - Мохаммед Салах, который проводит один из самых лучших сезонов в своей карьере. Возможно, в лидеры вырвется Килиан Мбаппе, если у "Реала" получится выиграть Лигу чемпионов или Ла Лигу. Правда, пример Винисиуса в 2024 году показывает нам, что фаворитом можно оставаться до последней минуты, но статуэтку так и не получить. В любом случае, интрига только зарождается и с каждым месяцем будет все более захватывающей.

Топ-лиги

Весна 2025 года - жаркая футбольная баталия в ведущих чемпионатах Европы. На первый взгляд, в АПЛ уже есть претендент на чемпионство - "Ливерпуль". Однако, впереди еще ни один тур, в котором можно не только увеличить количество очков, а и потерять их. На каком месте завершат сезон "Челси" и "Арсенал", за что будет бороться "Манчестер Сити"?

Не менее интересная картина и в Серии А. Конечно, нам бы хотелось видеть "Рому" с Довбиком в топ-3. Но в данном случае, хоть бы в топ-6 ворвались. "Интер" с Индзаги отдаляется от первого места, которое занимает возродившийся "Наполи". Хватит ли у Антонио Конте сил для того, чтобы дойти победителем до завершения сезона? Возьмет ли золото Бундеслиги Хаби Алонсо и Гарри Кейн?

Кубок Африки

21 декабря 2025 года стартует Кубок африканских наций в Марокко. Турнир проводится один раз в два года. Это турнир, на который без удовольствия отпускают европейские клубы своих звездных футболистов. Больше всех чемпионатов страдает АПЛ. В разгар сезона клубы теряют своих ключевых игроков. А в Лиге 1 топ-клубы на месяц остаются практически с резервными составами.

Но в Кубке Африки есть и плюсы для европейских клубов. За месяц соревнований скауты находят молодых талантливых футболистов и привозят их в Европу, чем помогают и своим клубам и самим игрокам.

Футбол Украины

В УПЛ разыгрывается не меньшая интрига, чем в АПЛ. Лидирует киевское "Динамо". На втором месте с отрывом в пять очков идет "Александрия". "Шахтер" пока с 33-мя очками замыкает топ-3. Но весной может случиться все, что угодно. Кто-то из лидеров потеряет очки, а кто-то случайно возьмет больше, чем ожидается. Удержится ли Руслан Ротань на втором месте? Вернется ли "Полесье" в топ-4?

Кроме матчей домашнего чемпионата "Динамо" имеет две игры в Лиге Европы, а "Шахтер" - в Лиге чемпионов. После летних каникул украинские клубы попробуют в очередной раз проявить себя в еврокубковых турнирах. Возможно, кроме постоянных представителей УПЛ мы увидим новые имена, например, "Александрию" (уже имела опыт выступлений в Лиге Европы) или "Полесье".

Весной и осенью 2025 года команда Сергея Реброва будет пытаться доказать болельщикам, что она умеет играть в футбол и у нее есть желание получить путевку на ЧМ-2026.

Как бы не выступали наши клубы и сборная, украинского футбола в 2025 году будет много.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, UA-Футбол