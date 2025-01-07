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Лукашенко: Володе Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну

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Лукашенко: Володе Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы "дали команду" втянуть Беларусь в войну.

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Об этом он сказал перед рождественской службой в храме, цитирует "Белта".

По словам Лукашенко, если Беларусь втянут в войну, то она "может ее не выдержать как государство".

"Пусть говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - заявил он.

По его словам, Зеленскому якобы дают команды, чтобы втянуть Минск в войну.

Почему Володя Зеленский ведет себя так? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья также. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - считает белорусский диктатор.

Он также вспомнил слова президента Украины в новогоднем обращении: "Живе Беларусь!".

"Ну, живет. Конечно, живет. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси эти лозунги будут произносить все. Он как бы намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай Бог", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что будет делать в этом году все, чтобы в стране сохранился мир, а главным вызовом для государства он считает экономическое положение.

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