Лукашенко: Володе Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну
Заявления Лукашенко после интервью Зеленского
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы "дали команду" втянуть Беларусь в войну.
Об этом он сказал перед рождественской службой в храме, цитирует "Белта".
По словам Лукашенко, если Беларусь втянут в войну, то она "может ее не выдержать как государство".
"Пусть говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - заявил он.
По его словам, Зеленскому якобы дают команды, чтобы втянуть Минск в войну.
Почему Володя Зеленский ведет себя так? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья также. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - считает белорусский диктатор.
Он также вспомнил слова президента Украины в новогоднем обращении: "Живе Беларусь!".
"Ну, живет. Конечно, живет. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси эти лозунги будут произносить все. Он как бы намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай Бог", - сказал Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что будет делать в этом году все, чтобы в стране сохранился мир, а главным вызовом для государства он считает экономическое положение.
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