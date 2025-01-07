Спецназовцы ГУР поразили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян. Видео
Плюс одна уничтоженная вражеская техника
фото из свободных источников
Спецназовцы Главного управления разведки Украины поразили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян.
Бойцы ГУР уничтожили комплекс РЭБ "Поле-21". Произошло это на Донецком направлении. Защитники попали FPV-дроном. На кадрах видно, как дрон попадает в вышку комплекса, делая ее недееспособной.
Кроме комплекса спецназовцы уничтожили пикап с пехотой и военный пикап.
Главное управление разведки показало видео
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Пропагандистские сайты писали, что в этом комплексе установлен непроницаемый купол от дронов и он не пропускает "вражеские" беспилотники.
Напомним, что украинские защитники сбили 28 беспилотников, запущенных россиянами в ночь на 7 января.
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