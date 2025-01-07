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Спецназовцы ГУР поразили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян. Видео

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Плюс одна уничтоженная вражеская техника

Спецназовцы ГУР поразили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян. Видео

фото из свободных источников

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Спецназовцы Главного управления разведки Украины поразили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян.

Бойцы ГУР уничтожили комплекс РЭБ "Поле-21". Произошло это на Донецком направлении. Защитники попали FPV-дроном. На кадрах видно, как дрон попадает в вышку комплекса, делая ее недееспособной.

Кроме комплекса спецназовцы уничтожили пикап с пехотой и военный пикап.

Главное управление разведки показало видео

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Пропагандистские сайты писали, что в этом комплексе установлен непроницаемый купол от дронов и он не пропускает "вражеские" беспилотники.

Напомним, что украинские защитники сбили 28 беспилотников, запущенных россиянами в ночь на 7 января.

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Источник:
ГУР України
Опубликовал: Владислав Прийменко
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