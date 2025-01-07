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Доверие к Зеленскому падало весь 2024 год, однако баланс доверия-недоверия положительный, - опрос

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Опрос КМИС

Доверие к Зеленскому падало весь 2024 год, однако баланс доверия-недоверия положительный, - опрос

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевский международный институт социологии провел опрос среди населения относительно доверия президенту Владимиру Зеленскому и подытожил, что в течение года недоверие выросло до 39%, еще 52% украинцев доверяют главе государства.

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Дословно: "Стоит остановиться на динамике доверия в течение года, то есть в период с декабря 2023 года до декабря 2024 года. В конце 2023 года 77% доверяли президенту, но к февралю 2024 года доверие снизилось до 64%, а к маю 2024 года - до 59% (в то же время доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%)".

В КМИС отмечают, что в октябре ситуация по доверию стабилизировалась, однако уже в декабре произошел спад доверия президенту, но не за счет голосов респондентов, которые не доверяют, а за счет неопределенности в ответах. То есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие.

В Институте социологии подытожили, что по состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться. Несмотря на то, что показатель доверия снизился в течение года, баланс доверия-недоверия остался положительным - +13%.

Доверие к Зеленскому падало весь 2024 год, однако баланс доверия-недоверия положительный, - опрос - изображение 1

Опрос проводился 2-17 декабря 2024 года, было опрошено 2000 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, но опрашивались временно переселенные лица, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

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Источник:
kiis.com.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
07.01.2025 в 16:56
Кто в это поверит? Его уровень доверия давно в минус ушел, сколько бы вы тут ему не нарисовали
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
07.01.2025 в 16:56
Кто в это поверит? Его уровень доверия давно в минус ушел, сколько бы вы тут ему не нарисовали
Ответить
1
0

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