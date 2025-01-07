Президент Карпатских медведей рассказал о тренировочно-реабилитационных сборах для ветеранов. Где будут проходить?
Запланировано 5 сборов
Фото - Instagram
Президент "Карпатских медведей" рассказал о тренировочно-реабилитационных сборах для ветеранов.
По словам Артема Федецкого, в 2025 году запланировано 5 тренировочно-реабалитационных сборов для наших ветеранов. Они пройдут в Киеве, Львове, Ужгороде, Луцке и Ивано-Франковске.
Цель проекта: психологическая и физическая реабилитация ветеранов. Сообщество включает в себя военных, известных футболистов и медийных личностей с сознательной гражданской позицией.
Оставить свою заявку можно просто написав в директ (сообщение Instagram) клуба.
Артем Федецкий основал проект "Карпатские медведи" в 2023 году вместе с футбольным менеджером Ардельяновым Феликсом. Тренер на волонтерских началах - Тарас Михалик.
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