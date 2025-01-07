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Президент Карпатских медведей рассказал о тренировочно-реабилитационных сборах для ветеранов. Где будут проходить?

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Запланировано 5 сборов

Президент Карпатских медведей рассказал о тренировочно-реабилитационных сборах для ветеранов. Где будут проходить?

Фото - Instagram

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Президент "Карпатских медведей" рассказал о тренировочно-реабилитационных сборах для ветеранов.

По словам Артема Федецкого, в 2025 году запланировано 5 тренировочно-реабалитационных сборов для наших ветеранов. Они пройдут в Киеве, Львове, Ужгороде, Луцке и Ивано-Франковске.

Цель проекта: психологическая и физическая реабилитация ветеранов. Сообщество включает в себя военных, известных футболистов и медийных личностей с сознательной гражданской позицией.

Оставить свою заявку можно просто написав в директ (сообщение Instagram) клуба.

Артем Федецкий основал проект "Карпатские медведи" в 2023 году вместе с футбольным менеджером Ардельяновым Феликсом. Тренер на волонтерских началах - Тарас Михалик.

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Источник:
Карпатські ведмеді
Опубликовал: Владислав Прийменко
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