Президент Карпатских медведей рассказал о тренировочно-реабилитационных сборах для ветеранов. Где будут проходить?

Президент "Карпатских медведей" рассказал о тренировочно-реабилитационных сборах для ветеранов.

По словам Артема Федецкого, в 2025 году запланировано 5 тренировочно-реабалитационных сборов для наших ветеранов. Они пройдут в Киеве, Львове, Ужгороде, Луцке и Ивано-Франковске.

Цель проекта: психологическая и физическая реабилитация ветеранов. Сообщество включает в себя военных, известных футболистов и медийных личностей с сознательной гражданской позицией.

Оставить свою заявку можно просто написав в директ (сообщение Instagram) клуба.

Артем Федецкий основал проект "Карпатские медведи" в 2023 году вместе с футбольным менеджером Ардельяновым Феликсом. Тренер на волонтерских началах - Тарас Михалик.