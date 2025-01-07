Юрген Клопп в феврале посетит Украину, - СМИ
Проведет мастер-класс для украинских тренеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный немецкий тренер, победитель Лиги чемпионов, АПЛ и Бундеслиги Юрген Клопп посетит Украину.
Как сообщает "Динамомания", 59-летний коуч прибудет в Украину в феврале по приглашению УАФ и проведет мастер-класс для украинских тренеров, состоящий из теоретической части и работы на футбольном поле.
Напомним, что в прошлом году с подобным мастер-классом в Украину приезжал другой известный немецкий тренер Ральф Рангник.
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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07.01.2025 в 20:35
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