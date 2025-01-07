Юрген Клопп в феврале посетит Украину, - СМИ

Известный немецкий тренер, победитель Лиги чемпионов, АПЛ и Бундеслиги Юрген Клопп посетит Украину.

Как сообщает "Динамомания", 59-летний коуч прибудет в Украину в феврале по приглашению УАФ и проведет мастер-класс для украинских тренеров, состоящий из теоретической части и работы на футбольном поле.

Напомним, что в прошлом году с подобным мастер-классом в Украину приезжал другой известный немецкий тренер Ральф Рангник.