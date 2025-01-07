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Юрген Клопп в феврале посетит Украину, - СМИ

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Проведет мастер-класс для украинских тренеров

Юрген Клопп в феврале посетит Украину, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный немецкий тренер, победитель Лиги чемпионов, АПЛ и Бундеслиги Юрген Клопп посетит Украину.

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Как сообщает "Динамомания", 59-летний коуч прибудет в Украину в феврале по приглашению УАФ и проведет мастер-класс для украинских тренеров, состоящий из теоретической части и работы на футбольном поле.

Напомним, что в прошлом году с подобным мастер-классом в Украину приезжал другой известный немецкий тренер Ральф Рангник.

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Юрген Клопп
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 20:35
В Рангніка не вийшло.... Може в Клопа вийде...Хоч на дещицю
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 20:35
В Рангніка не вийшло.... Може в Клопа вийде...Хоч на дещицю
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.01.2025 в 20:22
Шева ..
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