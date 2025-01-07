Трамп: Я "могу понять чувства" России относительно возможного вступления Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "может понять чувства" РФ в связи с тем, что Джо Байден якобы нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в имении Мар-а-Лаго 7 января.

Будущий американский президент в очередной раз возложил ответственность на администрацию Байдена за начало полномасштабного вторжения России в Украину.

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Говоря о причинах войны, он заявил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России в течение многих-многих лет".

"И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы. – ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу", – добавил Трамп.

На вопрос журналиста объяснить, когда именно США отрицали возможность вступления Украины в НАТО, избранный президент заявил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

"На самом деле, я считаю, что у них было соглашение, а потом Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", – заявил он.