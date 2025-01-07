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Трамп: Я "могу понять чувства" России относительно возможного вступления Украины в НАТО

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Трамп положил ответственность за войну в Украине на Байдена

Трамп: Я "могу понять чувства" России относительно возможного вступления Украины в НАТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "может понять чувства" РФ в связи с тем, что Джо Байден якобы нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО.

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Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в имении Мар-а-Лаго 7 января.

Будущий американский президент в очередной раз возложил ответственность на администрацию Байдена за начало полномасштабного вторжения России в Украину.

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Говоря о причинах войны, он заявил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России в течение многих-многих лет".

"И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы. – ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу", – добавил Трамп.

На вопрос журналиста объяснить, когда именно США отрицали возможность вступления Украины в НАТО, избранный президент заявил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

"На самом деле, я считаю, что у них было соглашение, а потом Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", – заявил он.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
07.01.2025 в 22:05
Идиот, а детей изуверски замученных в Бородянке, Буче и других городах ты не понимаешь? Тупо говорит то что ему сказали из кремля.
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Комментарии 5
Matachorros (Chicago)
07.01.2025 в 22:05
Идиот, а детей изуверски замученных в Бородянке, Буче и других городах ты не понимаешь? Тупо говорит то что ему сказали из кремля.
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 22:13
Та покуй йому на дітей, зараз Шарлатанський пєдік, який дрочить на Трумпа, пришкандибає. Цей пєдофіл-пастор до війни масово вивозив дітей з України в свою секту та усиновляв їх , ще й тут на ресурсі вихвалювався цим. Такий же уйб@к як і Трумп, як і його потаскун, якого він на ресурсі тут знайшов - Барсел@х
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.01.2025 в 22:01
Канада- 51 штат, Гренландія-52, Панамський канал - відібрати.... Там багато чого назаявляв.Курить на пару з Маском.
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Gudvin85 (Киев)
07.01.2025 в 21:47
Зеленский должен сделать всё возможное и невозможное, чтобы переубедить Трампа
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fanatSD (донецк)
07.01.2025 в 23:03
ты такой же долб...б как и зеленский
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