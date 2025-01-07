Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется завершить войну России против Украины за шесть месяцев.

Об этом он сказал на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

По мнению Трампа, война "может стать намного хуже, чем сейчас".

"Я надеюсь, через шесть месяцев", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов относительно вероятных сроков окончания российско-украинской войны.

Он добавил, что Россия и Украина продолжают терять много людей.

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"Это война, которой никогда не должно было быть. Гарантирую вам, если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", - в очередной раз подчеркнул республиканец.

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил действующую администрацию главы Белого дома Джо Байдена в том, что она спровоцировала полномасштабную войну в Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины за 1 день.