Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода
Трамп заявил, что Россия и Украина продолжают терять много людей
Getty Images/Global Images Ukraine
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется завершить войну России против Украины за шесть месяцев.
Об этом он сказал на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.
По мнению Трампа, война "может стать намного хуже, чем сейчас".
"Я надеюсь, через шесть месяцев", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов относительно вероятных сроков окончания российско-украинской войны.
Он добавил, что Россия и Украина продолжают терять много людей.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
"Это война, которой никогда не должно было быть. Гарантирую вам, если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", - в очередной раз подчеркнул республиканец.
Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил действующую администрацию главы Белого дома Джо Байдена в том, что она спровоцировала полномасштабную войну в Украине.
Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины за 1 день.
Популярное сейчас
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Возвращается в футбол. Бывший игрок Кривбасса нашел себе команду в Первой лиге
- Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась
- Полесье покинул игрок, который вошел в историю клуба
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Комментарии 4