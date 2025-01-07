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Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода

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Трамп заявил, что Россия и Украина продолжают терять много людей

Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется завершить войну России против Украины за шесть месяцев.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

По мнению Трампа, война "может стать намного хуже, чем сейчас".

"Я надеюсь, через шесть месяцев", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов относительно вероятных сроков окончания российско-украинской войны.

Он добавил, что Россия и Украина продолжают терять много людей.

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"Это война, которой никогда не должно было быть. Гарантирую вам, если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", - в очередной раз подчеркнул республиканец.

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил действующую администрацию главы Белого дома Джо Байдена в том, что она спровоцировала полномасштабную войну в Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины за 1 день.

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Дональд Трамп война с россией
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Комментарии
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shura73 (угледар)
07.01.2025 в 23:54
закончит как кеннеди.слишком много хочет
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Комментарии 4
shura73 (угледар)
07.01.2025 в 23:54
закончит как кеннеди.слишком много хочет
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
07.01.2025 в 23:32
О! Уже не гарантує завершити за 24 години, а сподівається зробити це за пів року. Цікаво, що він скаже, коли нарешті стане президентом?
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4
2
Лекарь (село Дарниця)
08.01.2025 в 00:33
Він буде заробляти на війні
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0
0
fanatSD (донецк)
07.01.2025 в 23:23
рыжий балабол.лапотная подстилка
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4
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