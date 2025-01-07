Милевский: "Всех с нормальным Рождеством, а не вот это вот все, б@@ть, 24-го
Артем снова отличился
instagram.com/timi1010
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский 7 января своеобразно всех поздравил с Рождеством.
Пост от Артема появился в закрытом чате телеграм-канала Милевского.
"Братва, всем здорово! Всех с Рождеством! С нормальным Рождеством, с таким, которым я родился, а не вот это вот все, б@@ть, 24-го, б@@ть, непонятно что.
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Всех обнимаю, я здесь, никуда не делся. Будем варить уху", – сказал Милевский.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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Лекарь (село Дарниця)
08.01.2025 в 00:31
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