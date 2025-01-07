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Милевский: "Всех с нормальным Рождеством, а не вот это вот все, б@@ть, 24-го

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Артем снова отличился

Милевский: "Всех с нормальным Рождеством, а не вот это вот все, б@@ть, 24-го

instagram.com/timi1010

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский 7 января своеобразно всех поздравил с Рождеством.

Пост от Артема появился в закрытом чате телеграм-канала Милевского.

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"Братва, всем здорово! Всех с Рождеством! С нормальным Рождеством, с таким, которым я родился, а не вот это вот все, б@@ть, 24-го, б@@ть, непонятно что.

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Всех обнимаю, я здесь, никуда не делся. Будем варить уху", – сказал Милевский.

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Артем Милевский
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
08.01.2025 в 00:31
Міля, тупа ти істота, їдь туди, де ти народився. Будеш з "нормальним" різдвом, які проблеми? Зібрав манатки і поїхав
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0
0
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
08.01.2025 в 00:31
Міля, тупа ти істота, їдь туди, де ти народився. Будеш з "нормальним" різдвом, які проблеми? Зібрав манатки і поїхав
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
08.01.2025 в 00:18
І чого воно лізе туди, де нічого не розуміє.
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1
0
shura73 (угледар)
08.01.2025 в 00:07
вот и дырявый "патриот" спалился.консерва протухшая
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2025 в 23:59
Тупое животное
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2
0

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