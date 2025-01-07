Милевский: "Всех с нормальным Рождеством, а не вот это вот все, б@@ть, 24-го

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский 7 января своеобразно всех поздравил с Рождеством.

Пост от Артема появился в закрытом чате телеграм-канала Милевского.

"Братва, всем здорово! Всех с Рождеством! С нормальным Рождеством, с таким, которым я родился, а не вот это вот все, б@@ть, 24-го, б@@ть, непонятно что.

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