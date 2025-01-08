  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина получила от Rheinmetall первую БМП Lynx
В тренде

Украина получила от Rheinmetall первую БМП Lynx

Общие новости

Сейчас машина проходит испытания в ВСУ

Украина получила от Rheinmetall первую БМП Lynx

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце 2024 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx.

Читайте такжеТрамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода

Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, первую БМП Lynx, которую доставили в Украину в конце 2024 года, изготовил завод Rheinmetall в немецкой общине Унтерлюс.

"Сейчас она проходит там испытания вооруженными силами, чтобы серийный заказ мог быть размещен как можно скорее. Мы должны продолжать помогать Украине с такой же энергией", - рассказал Паппергер.

Издание добавляет, что украинские военные прошли обучение в Германии по техническому обслуживанию и ремонту военной техники, а в июне на западе Украины была открыта база технического обслуживания.

БМП Lynx разработан компанией Rheinmetall. Он впервые представлен в 2018 году.

Ее основное вооружение - башня LANCE с 30 или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика. Экипаж - три человека, десант - до девяти солдат.

БМП защищена от 30-мм снарядов в лобовой проекции и от 14,5 мм - в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП - 1470 сильный двигатель Liebherr D9612, который позволяет развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе - 500 км.

По теме
yellow-arrow
Милевский: "Всех с нормальным Рождеством, а не вот это вот все, б@@ть, 24-го
yellow-arrow
Неймар раскрыл свои планы на ЧМ-2026
yellow-arrow
Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости