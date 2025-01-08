Вацко: Была история объединения львовского футбола. Так развивали, что ФК "Львов" и деньги Дыминского исчезли
Журналист рассказал о похожем случае сотрудничества местных команд
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По мнению комментатора, объединение львовских клубов напоминает неудачную коллаборацию "Карпат" и ФК "Львов", которая произошла в начале 2010-х.
“Группа львовских бизнесменов, любящих футбол, объединилась, чтобы выводить ФК “Львов” на качественно новый уровень. Объединились под патронатом тогдашнего президента Федерации футбола Львовщины Ярослава Грыся.
Так доразвивались, так доказывали, что тот ФК чуть ли не из Первой лиги вылетал и в итоге договорились, что "Львов" будет фарм-клубом "Карпат", а финансировать это все будет тогдашний владелец "зелено-белых" Петр Дыминский".
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“Дыминский финансировал, дал денег, несколько сотен тысяч долларов на зарплату футболистам, тренерам, потому что там задолженность была, но эти деньги удивительным образом исчезли. Футболистам и тренерам сказали, что Дыминский ничего не дал, хотя тот, кто брал деньги, расписочку оставил. Так развивали, что ФК "Львов" исчез, деньги Дыминского исчезли, я очень хорошо помню эту историю. Была такая история объединения львовского футбола.
Что было бы развитием? Я считаю, что развитием был бы сильный "Рух" плюс сильные "Карпаты" в Премьер-лиге. Конкуренция в Премьер-лиге, U-19, на уровне академий и так далее, это было толчком для развития”, – сказал Вацко в эфире своего ютуб-канала.
"Львов" вылетел по итогам УПЛ 2022/23 и на Первую лигу не заявился.
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