Вацко: Была история объединения львовского футбола. Так развивали, что ФК "Львов" и деньги Дыминского исчезли

По мнению комментатора, объединение львовских клубов напоминает неудачную коллаборацию "Карпат" и ФК "Львов", которая произошла в начале 2010-х.

Так доразвивались, так доказывали, что тот ФК чуть ли не из Первой лиги вылетал и в итоге договорились, что "Львов" будет фарм-клубом "Карпат", а финансировать это все будет тогдашний владелец "зелено-белых" Петр Дыминский".

“Дыминский финансировал, дал денег, несколько сотен тысяч долларов на зарплату футболистам, тренерам, потому что там задолженность была, но эти деньги удивительным образом исчезли. Футболистам и тренерам сказали, что Дыминский ничего не дал, хотя тот, кто брал деньги, расписочку оставил. Так развивали, что ФК "Львов" исчез, деньги Дыминского исчезли, я очень хорошо помню эту историю. Была такая история объединения львовского футбола.

Что было бы развитием? Я считаю, что развитием был бы сильный "Рух" плюс сильные "Карпаты" в Премьер-лиге. Конкуренция в Премьер-лиге, U-19, на уровне академий и так далее, это было толчком для развития”, – сказал Вацко в эфире своего ютуб-канала.