Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января

В первом полуфинале Кубка Английской Лиги "Арсенал" неожиданно уступил "Ньюкаслу". Подопечные Артеты доминировали всю игру, создав множество голевых моментов, ни один из которых не удалось реализовать. Гости отличились по разу в каждом из таймов и продолжили свою выигрышную серию, которая длится 7 матчей во всех турнирах. Зинченко появился на поле на последние 10 минут матча и успел отличиться разве что желтой карточкой.

Об этом заявил отец самого богатого человека мира. Оказывается, у Илона есть родственники в Ливерпуле, что может стать стимулирующим фактором. Напомним, что американские владельцы "мерсисайдцев" Fenway Sports Group еще в 2022 году выставляли клуб на продажу, однако тогда не соглашение не состоялось из-за отсутствия претендентов. Сам Илон эту информацию пока не комментировал, но его финансовые ресурсы позволяют совершить такую сделку.

Трансферная сага правого защитника молодежной сборной Украины и "Ворсклы" подходит к концу. Сергей Палкин лично посетил Полтаву и договорился о переходе. "Шахтер" заплатит за Илью ориентировочно 3 млн долларов. Напомним, ранее Крупским интересовалось "Динамо" и клубы МЛС, но трансфер так и не состоялся.

Нет, к сожалению, Юрген не возглавит один из клубов УПЛ. Клопп прибудет в Украину в феврале по приглашению УАФ и проведет мастер-класс для украинских тренеров. Он состоит из теоретической части и работы на футбольном поле. Это часть стратегии УАФ по повышению квалификации украинских тренеров путем приглашения именитых иностранных специалистов, делящихся своим опытом.

Киевское "Динамо" нацелилось на 22-летнего румынского левого вингера Яниса Стойко, выступающего за местный "Германштадт". По сообщению румынских СМИ, на игрока также претендуют и местные клубы, но предложение киевлян относительно игрока выглядит более солидным. Позиции вингеров проблемны для киевлян, учитывая травматичность Ярмоленко и слабую игру Волошина, Брагару и Кабаева.

Украинский защитник занимает десятое место в этом наиболее высокооплачиваемых игроков и зарабатывает 7,8 миллиона фунтов стерлингов в год. В текущем сезоне Зинченко потерял доверие Артеты и практически не играет. Позицию левого защитника закрывает игрок сборной Италии Калафиори, а также часто используется 18-летний Майлс Льюис-Скелли.