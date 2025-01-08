"Клоуны дешевые. На крысу в телеграм зашли". Милевский - о скандале о праздновании Рождества

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский остался недоволен тем, что журналисты опубликовали его слова о дате празднования Рождества.

Ранее экс-футболист в своем закрытом Telegram-канале поздравил болельщиков по старому стилю (7 января), заявив что не воспринимает 25 декабря.