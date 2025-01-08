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"Клоуны дешевые. На крысу в телеграм зашли". Милевский - о скандале о праздновании Рождества

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Экс-форвард отмечает по старому календарю

"Клоуны дешевые. На крысу в телеграм зашли". Милевский - о скандале о праздновании Рождества

Фото: УНИАН

Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский остался недоволен тем, что журналисты опубликовали его слова о дате празднования Рождества.

Ранее экс-футболист в своем закрытом Telegram-канале поздравил болельщиков по старому стилю (7 января), заявив что не воспринимает 25 декабря.

"Клоуны дешевые. Шапку перекрасили. "На крысу" в телеграм зашли. Фу н@@@й", - написал Милевский в Instagram.

"Клоуны дешевые. На крысу в телеграм зашли". Милевский - о скандале о праздновании Рождества - изображение 1
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Артем Милевский
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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fanatSD (донецк)
08.01.2025 в 11:18
а почему молчит простокваша?он такой же как и дебил милевский?
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Комментарии 2
fanatSD (донецк)
08.01.2025 в 11:18
а почему молчит простокваша?он такой же как и дебил милевский?
Ответить
0
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.01.2025 в 11:14
Дегенерат
Ответить
0
1

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