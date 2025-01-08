"Клоуны дешевые. На крысу в телеграм зашли". Милевский - о скандале о праздновании Рождества
Экс-форвард отмечает по старому календарю
Фото: УНИАН
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский остался недоволен тем, что журналисты опубликовали его слова о дате празднования Рождества.
Ранее экс-футболист в своем закрытом Telegram-канале поздравил болельщиков по старому стилю (7 января), заявив что не воспринимает 25 декабря.
"Клоуны дешевые. Шапку перекрасили. "На крысу" в телеграм зашли. Фу н@@@й", - написал Милевский в Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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08.01.2025 в 11:18
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