ВСУ сбили 41 вражеский беспилотник в девяти областях Украины, - Воздушные Силы
Много запустили россияне
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Воздушные Силы сообщили, что ВСУ сбили 41 вражеский беспилотник в девяти областях Украины.
Россияне в ночь на 8 января атаковали 64-мя ударными дронами типа Shahed с направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (все - РФ).
Защитники сбили 41 беспилотник, еще 22 локально потеряны (без негативных последствий). Три вернулись в Россию, один залетел на территорию Беларуси.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 41-го ударного БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях", - сообщили защитники.
Напомним, что в ночь на 7 января, украинские защитники сбили 28 дронов.
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