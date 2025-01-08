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ВСУ сбили 41 вражеский беспилотник в девяти областях Украины, - Воздушные Силы

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ВСУ сбили 41 вражеский беспилотник в девяти областях Украины, - Воздушные Силы

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Воздушные Силы сообщили, что ВСУ сбили 41 вражеский беспилотник в девяти областях Украины.

Россияне в ночь на 8 января атаковали 64-мя ударными дронами типа Shahed с направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (все - РФ).

Защитники сбили 41 беспилотник, еще 22 локально потеряны (без негативных последствий). Три вернулись в Россию, один залетел на территорию Беларуси.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 41-го ударного БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях", - сообщили защитники.

ВСУ сбили 41 вражеский беспилотник в девяти областях Украины, - Воздушные Силы - изображение 1

Напомним, что в ночь на 7 января, украинские защитники сбили 28 дронов.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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