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Почти 1700 россиян больше не вернутся. Генштаб обновил вражеские потери в войне против Украины

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Спасибо нашим защитникам

Почти 1700 россиян больше не вернутся. Генштаб обновил вражеские потери в войне против Украины

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генштаб обновил вражеские потери в войне против Украины.

Так около 1700 россиян уже не помешают ВСУ. Также защитники уничтожили 81-ю автомобильную технику и автоцистерн, 19 артиллерийских систем, 16 боевых бронированных машин и 4 танка, .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили

  • личного состава - около 801 670 (+1660) человек
  • танков - 9714 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 205 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 21729 (+19) ед,
  • РСЗО - 1260 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1038 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21727 (+19),
  • крылатые ракеты - 3014 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 307 (+81) ед,
  • специальная техника - 3681 (+0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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