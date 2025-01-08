Почти 1700 россиян больше не вернутся. Генштаб обновил вражеские потери в войне против Украины
Спасибо нашим защитникам
Генштаб ЗСУ
Генштаб обновил вражеские потери в войне против Украины.
Так около 1700 россиян уже не помешают ВСУ. Также защитники уничтожили 81-ю автомобильную технику и автоцистерн, 19 артиллерийских систем, 16 боевых бронированных машин и 4 танка, .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили
- личного состава - около 801 670 (+1660) человек
- танков - 9714 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 20 205 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 21729 (+19) ед,
- РСЗО - 1260 (+0) ед,
- средства ПВО - 1038 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21727 (+19),
- крылатые ракеты - 3014 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 307 (+81) ед,
- специальная техника - 3681 (+0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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