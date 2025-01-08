Нет согласованных дат. УАФ пока не договорилась с Клоппом о его приезде в Украину

Telegram-канал ТаТоТаке подтверждает информацию Динамомании о приезде известного немецкого тренера Юргена Клоппа в Украину.

Идея приглашения легендарного менеджера возникла сразу после визита в Киев Ральфа Рангника. Клопп по состоянию на сейчас руководит футбольным подразделением "Ред Булл".

Украинская ассоциация футбола некоторое время ведет коммуникацию с немецким специалистом: сам Клопп не против визита в Киев, в переговорах есть положительная динамика, однако нет никаких согласованных дат или окончательных договоренностей.

Для украинской стороны было бы идеально договориться на вторую половину февраля, чтобы на мастер-класс попали тренеры всех клубов УПЛ, которые до середины месяца будут находиться на зарубежных сборах.