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Нет согласованных дат. УАФ пока не договорилась с Клоппом о его приезде в Украину

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Сам легендарный тренер не против визита в Киев

Нет согласованных дат. УАФ пока не договорилась с Клоппом о его приезде в Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Telegram-канал ТаТоТаке подтверждает информацию Динамомании о приезде известного немецкого тренера Юргена Клоппа в Украину.

Идея приглашения легендарного менеджера возникла сразу после визита в Киев Ральфа Рангника. Клопп по состоянию на сейчас руководит футбольным подразделением "Ред Булл".

Украинская ассоциация футбола некоторое время ведет коммуникацию с немецким специалистом: сам Клопп не против визита в Киев, в переговорах есть положительная динамика, однако нет никаких согласованных дат или окончательных договоренностей.

Для украинской стороны было бы идеально договориться на вторую половину февраля, чтобы на мастер-класс попали тренеры всех клубов УПЛ, которые до середины месяца будут находиться на зарубежных сборах.

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Юрген Клопп ТаТоТаке УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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