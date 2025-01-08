Силы обороны Украины поразили стратегическую нефтебазу россиян. Видео
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губернатор кондратьев
Силы обороны Украины поразили стратегическую нефтебазу россиян
В ночь на 8 января была атакована нефтебаза в Энгельсе (Саратовская область РФ). В результате осуществлялся масштабный пожар и были слышны взрывы.
По словам Генштаба, эта база обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация россиян.
Информация о последствиях уточняется. Момент поражения попал на видео.
Напомним, что с этого аэродрома россияне обстреливают украинские города. На нем базируются самолеты ТУ-95, ТУ-22, которые пускают крылатые ракеты X-101.
В декабре 2024 года, Силы обороны Украины поразили российскую нефтебазу в Брянской области и "Ярцевская" в Смоленской области РФ.
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