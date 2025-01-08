Украинский голкипер-ветеран рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Александр Бандура перейдет на тренерскую работу
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший вратарь ряда украинских клубов Александр Бандура, который завершил карьеру, уже определился с планами на будущее.
- Вас связывали с клубом ЮКСА, что вы станете там тренером вратарей.
- Ну, да. Плотно общаюсь с руководством клуба. Обсуждаем этот вариант. Он не исключен.
- На какой стадии у вас переговоры?
- Ну, как буду иметь контракт, то буду понимать, что все. А так трудно сказать. Футбол - это же такая штука, что ты можешь общаться-общаться на эту тему, а потом возьмут другого.
- Как возникла эта возможность?
- Да я сам как бы общался с ними и спрашивал. Потом набрал знакомый и спросил: "Хочешь тренером вратарей?". Я ответил, что не против.
- Вы готовы к этому вызову?
- Да. У меня и опыт есть. Когда был в "Минае", то на базе клуба немного развивал свою вратарскую школу.
- С кем работали?
- И с подростками, и с профессионалами. У меня полтора года занимались два голкипера, которые сейчас выступают за ФК "Ужгород", - Саня Постемский и Андрей Коцан. А так всегда у меня на тренировках было по восемь-десять вратарей.
Когда я это начал, то мне понравилось, было очень интересно. Почувствовал, что могу дать знания и научить, а не просто рассказать: "Делай вот так и вот так".
- У вас лицензия тренерская уже есть?
- Есть лицензия С. В марте буду начинать обучение на общую и вратарскую В, - рассказал Бандура.
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