По поводу закона о демобилизации: нардепы вызвали Шмыгаля в Раду

Народные депутаты вызвали премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседание Верховной Рады.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"В Раду вызвали Шмыгаля. Повод - закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство согласно закону о мобилизации", - говорится в сообщении.

Инициативу поддержали 158 нардепов.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.

По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.