По поводу закона о демобилизации: нардепы вызвали Шмыгаля в Раду
Обещанный закон так и не был представлен правительством
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Народные депутаты вызвали премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседание Верховной Рады.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"В Раду вызвали Шмыгаля. Повод - закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство согласно закону о мобилизации", - говорится в сообщении.
Инициативу поддержали 158 нардепов.
Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.
До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.
По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.
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