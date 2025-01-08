"ЕС не потерпит атак на свои границы", - Франция отреагировала на заявления Трампа по Гренландии
Реагировать на заявления Трампа пришлось и Европе
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, отметив, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы. По словам Барро, такие атаки недопустимы ни от одной из стран.
Об этом сообщает Reuters.
"Конечно, это не вариант, что Европейский Союз позволит другим странам мира атаковать свои суверенные границы, кем бы они ни были. Мы – сильный континент", - сказал Барро.
В конце прошлого года Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что владение и контроль над Гренландией является "решающим".
На пресс-конференции во вторник 7 января Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.
Гренландия не является членом ЕС, но связана с Евросоюзом из-за специального соглашения об ассоциации для заморских стран и территорий.
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