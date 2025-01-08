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"ЕС не потерпит атак на свои границы", - Франция отреагировала на заявления Трампа по Гренландии

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Реагировать на заявления Трампа пришлось и Европе

"ЕС не потерпит атак на свои границы", - Франция отреагировала на заявления Трампа по Гренландии

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, отметив, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы. По словам Барро, такие атаки недопустимы ни от одной из стран.

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Об этом сообщает Reuters.

"Конечно, это не вариант, что Европейский Союз позволит другим странам мира атаковать свои суверенные границы, кем бы они ни были. Мы – сильный континент", - сказал Барро.

В конце прошлого года Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что владение и контроль над Гренландией является "решающим".

На пресс-конференции во вторник 7 января Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Гренландия не является членом ЕС, но связана с Евросоюзом из-за специального соглашения об ассоциации для заморских стран и территорий.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
08.01.2025 в 17:37
Клоуны, у вас шахеды летают от румынии до стран Балтии. По Польше вобще были ракетные прилёты, а вы сказали это были Украинские с300, потому что до усрачки боитесь путлера...а тут они с сша собрались воевать...
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
08.01.2025 в 17:37
Клоуны, у вас шахеды летают от румынии до стран Балтии. По Польше вобще были ракетные прилёты, а вы сказали это были Украинские с300, потому что до усрачки боитесь путлера...а тут они с сша собрались воевать...
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JudgeDredd (Київ)
08.01.2025 в 17:13
Чудова заява, але варто нагадати панові Барро, що Данія входить до ЄС без Гренландії і Фарерських островів, ці автономні території регулюють відносини з ЄС спеціальними договорами і не є членами ЄС.
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