Россия атаковала Запорожье: 13 человек погибло, 30 пострадавших. ФОТО, ВИДЕО
Очередной террористический удар россиян
t.me/ivan_fedorov_zp
Российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
"Один человек погиб, еще трое - ранены. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью", - добавил он.
Воздушные силы накануне предупреждали о пуске КАБ в направлении города. В городе также прогремели повторные взрывы.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до 30 человек.
Позже глава области заявил, что в результате атаки количесто погибших возросло до тринадцати человек.
На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.
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