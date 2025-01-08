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Россия атаковала Запорожье: 13 человек погибло, 30 пострадавших. ФОТО, ВИДЕО

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Очередной террористический удар россиян

Россия атаковала Запорожье: 13 человек погибло, 30 пострадавших. ФОТО, ВИДЕО

t.me/ivan_fedorov_zp

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.

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Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Один человек погиб, еще трое - ранены. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью", - добавил он.

Воздушные силы накануне предупреждали о пуске КАБ в направлении города. В городе также прогремели повторные взрывы.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до 30 человек.

Позже глава области заявил, что в результате атаки количесто погибших возросло до тринадцати человек.

На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.

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