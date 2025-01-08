Россия атаковала Запорожье: 13 человек погибло, 30 пострадавших. ФОТО, ВИДЕО

Российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.

Читайте также Силы обороны Украины поразили стратегическую нефтебазу россиян. Видео

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Один человек погиб, еще трое - ранены. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью", - добавил он.

Воздушные силы накануне предупреждали о пуске КАБ в направлении города. В городе также прогремели повторные взрывы.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до 30 человек.

Позже глава области заявил, что в результате атаки количесто погибших возросло до тринадцати человек.

На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.