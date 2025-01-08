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Зеленский об ударе КАБами по Запорожью: Нужно давление на Россию за террор

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Заявление президента Украины после очередного теракта РФ

Зеленский об ударе КАБами по Запорожью: Нужно давление на Россию за террор

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по Запорожью, есть погибшие и раненые. Это сознательный террор РФ против гражданских украинцев.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Он отметил, что по состоянию на сейчас известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. Погибли 13 человек.

"Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться. Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди. Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе", - подчеркнул глава государства.

Напомним, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, по меньшей мере 13 погибших гражданских и много пострадавших.

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Комментарии
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shura73 (угледар)
08.01.2025 в 23:25
нужно давление на россию за террор???ради защиты своих мирных граждан нужно отвечать ударом на удар.все эти выступления янелоха до одного места.этот враг понимает только язык силы.по другому увы нельзя.необязательно уничтожать население поддерживающее агрессора.просто сделать их жизнь у себя невыносимой.только так до них дойдёт.все эти причитания и речи ничего не дают.все эти обстрелы будут продолжаться.
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Комментарии 1
shura73 (угледар)
08.01.2025 в 23:25
нужно давление на россию за террор???ради защиты своих мирных граждан нужно отвечать ударом на удар.все эти выступления янелоха до одного места.этот враг понимает только язык силы.по другому увы нельзя.необязательно уничтожать население поддерживающее агрессора.просто сделать их жизнь у себя невыносимой.только так до них дойдёт.все эти причитания и речи ничего не дают.все эти обстрелы будут продолжаться.
Ответить
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