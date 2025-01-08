Зеленский об ударе КАБами по Запорожью: Нужно давление на Россию за террор

Российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по Запорожью, есть погибшие и раненые. Это сознательный террор РФ против гражданских украинцев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Он отметил, что по состоянию на сейчас известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. Погибли 13 человек.

"Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться. Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди. Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе", - подчеркнул глава государства.

Напомним, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, по меньшей мере 13 погибших гражданских и много пострадавших.