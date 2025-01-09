Представитель Трампа Келлог хочет решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации
Трамп и сам осознают: у них "мало времени"
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Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что ставит своей целью в течение ста дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
Келлог отметил, что и Трамп, и он сам осознают: у них "мало времени" для поиска решения полномасштабной войны России против Украины.
"Людям нужно понимать: он (Трамп. - ред.) не пытается что-то дать Путину или россиянами, он на самом деле пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно", - сказал спец представитель.
Келлог считает, что Трампу удастся предложить приемлемое решение Путину и Владимиру Зеленскому "в краткосрочной перспективе".
"Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней", - заявил он.
Также спецпредставитель Трампа считает, что "самой большой ошибкой" Байдена был отказ говорить с диктатором РФ Владимиром Путиным после 2022 года, тогда как новоизбранный президент США настроен это сделать.
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