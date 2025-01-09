В среду, 8 января, президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Мозамбике. Им стал Ростислав Троненко.

Об этом говорится в указе № 19/2025, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик", - говорится в указе №19/2025.

До этого украинскую дипломатическую миссию в Мозамбике возглавляла посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

Указом №18/2025 Зеленский уволил Любовь Абравитову с этой должности.

"Уволить Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике Абравитову Любовь Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мозамбик по совместительству", - говорится в тексте указа.

В то же время Абравитова осталась послом Украины в ЮАР и в дальнейшем.