Зеленский назначил нового посла Украины в Мозамбике
Тоже нужная ротация. Наверное...
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В среду, 8 января, президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Мозамбике. Им стал Ростислав Троненко.
Об этом говорится в указе № 19/2025, опубликованном на сайте главы государства.
"Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик", - говорится в указе №19/2025.
До этого украинскую дипломатическую миссию в Мозамбике возглавляла посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.
Указом №18/2025 Зеленский уволил Любовь Абравитову с этой должности.
"Уволить Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике Абравитову Любовь Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мозамбик по совместительству", - говорится в тексте указа.
В то же время Абравитова осталась послом Украины в ЮАР и в дальнейшем.
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