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Зеленский назначил нового посла Украины в Мозамбике

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Зеленский назначил нового посла Украины в Мозамбике

скріншот з відео

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 8 января, президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Мозамбике. Им стал Ростислав Троненко.

Об этом говорится в указе № 19/2025, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик", - говорится в указе №19/2025.

До этого украинскую дипломатическую миссию в Мозамбике возглавляла посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

Указом №18/2025 Зеленский уволил Любовь Абравитову с этой должности.

"Уволить Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике Абравитову Любовь Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мозамбик по совместительству", - говорится в тексте указа.

В то же время Абравитова осталась послом Украины в ЮАР и в дальнейшем.

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