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"Так приходи ко мне, что ты одни пельмени ешь": Кабаев вспомнил, как бывший тренер готовил ему еду

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Вряд ли футболист мог такое ожидать

"Так приходи ко мне, что ты одни пельмени ешь": Кабаев вспомнил, как бывший тренер готовил ему еду

fcdynamo.com

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Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев тогда играл за "Зарю" и охранял базу луганского клуба с тренером и одноклубниками.

"В первые дни войны мы ходили и охраняли свою территорию от мародеров. У Никиты Шевченко был "травмат". У кого-то был фонарик или бита. Я думаю, если бы пистолет мне дали, а кто-то перелез бы, я бы испугался и убежал".

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“А мы со Скрипником… Прикинь, я с тренером. Ходили и базу охраняли, продукты покупали. Он мне говорит: "Бери машину мою". Я говорю: "Да нет, сейчас кто-то из ребят в городе увидит, что я на вашей машине, это будет такой "стеб".

Он мне звонил: "Женщина есть у тебя?" Я говорю: "Нет, уехала". Он говорит: "Так приходи ко мне, что ты там одни пельмени ешь, я тебе что-нибудь приготовлю", – признался Кабаев.

Владислав защищал цвета "Зари" с 2017 по 2022 годы (130 матчей, 26 результативных действий).

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Источник:
SportArena
Опубликовал: Александр Симченко
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