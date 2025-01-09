"Так приходи ко мне, что ты одни пельмени ешь": Кабаев вспомнил, как бывший тренер готовил ему еду

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев тогда играл за "Зарю" и охранял базу луганского клуба с тренером и одноклубниками.

"В первые дни войны мы ходили и охраняли свою территорию от мародеров. У Никиты Шевченко был "травмат". У кого-то был фонарик или бита. Я думаю, если бы пистолет мне дали, а кто-то перелез бы, я бы испугался и убежал".

“А мы со Скрипником… Прикинь, я с тренером. Ходили и базу охраняли, продукты покупали. Он мне говорит: "Бери машину мою". Я говорю: "Да нет, сейчас кто-то из ребят в городе увидит, что я на вашей машине, это будет такой "стеб".

Он мне звонил: "Женщина есть у тебя?" Я говорю: "Нет, уехала". Он говорит: "Так приходи ко мне, что ты там одни пельмени ешь, я тебе что-нибудь приготовлю", – признался Кабаев.