У Ингульца до сих пор нет всех необходимых документов для ввода в эксплуатацию нового стадиона

"Ингулец" может так и не сыграть на своем домашнем стадионе неподалеку от поселка Петрово. Клубу не хватает документов и соответствующих бумаг.

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Напомним, что последний матч первого круга должен быть сыгран на этом стадионе, но его перенесли на "Горняк" в Кривой Рог. Президент клуба Александр Поворознюк хочет, чтобы домашние матчи проходили именно в Петрово и ищет варианты для более быстрого решения этого вопроса.

Если проблемы не удастся решить, аутсайдер может рассмотреть возвращение на стадион "Зірка" в Кропивницком.