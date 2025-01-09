Кабаев – о новых трофеях Динамо: Мы можем это сделать, но это не делается щелчком пальцев. Все будет
Владислав дал интервью СпортАрене
УПЛ
Футболист столичной команды рассказал о решающем моменте его адаптации в "Динамо", поделился мнением о новых клубных достижениях и Андрее Ярмоленко.
“Я взрослый, но внутри – ребенок. И меня это очень бесило, что я отказываюсь от своей мечты. Я это сам сделал: пришел из "Черноморца" в "Зарю", из "Зари" в "Динамо" – я заслуживаю.
Я остался здесь и перетерпел. Пришел Шовковский, пазлы сложились. Волошин получил травму, я вышел, "Руху" забил, вторую, третью игру играю хорошо, и понеслось, кураж. Сейчас есть хорошие игры, но это уже норма, все знают, что Кабаев может. Но все хотят, и я хочу еще выше".
[О трофеях] “Когда мы заняли второе место, для меня это было, будто мы последнее заняли. Я не медали, ничего не хотел. Это давит, конечно. Все болельщики, тренерский штаб, президент все ждут. Мы можем это сделать, но это не делается щелчком пальцев. Все будет".
[Об Андрее Ярмоленко] "Хотя он может быть моим конкурентом, но я хочу, чтобы он еще продлил контракт. Этот человек как на поле, так и в коллективе, в раздевалке, за полем – супер. Сейчас очень его не хватает в раздевалке, даже где-то в кругу стать перед игрой. Мы там разговариваем, но не хватает этого заряда.
Я очень хочу, чтобы у него эти травмы и болячки прошли, и он продлил контракт. Я не хочу, чтобы он был спортивным директором. Хочу, чтобы он еще поиграл, принес что-то в команду, чему-то научил меня и молодых ребят", – убежден Кабаев.
В текущем сезоне Владислав провел 30 матчей во всех турнирах (6 результативных действий).
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