УАФ впервые в истории проведет Зимний кубок по ампфутболу

11-12 января Украинская ассоциация футбола в рамках социального проекта "Лига Сильных" проведет Зимний кубок - первый в истории турнир по ампфутболу в Украине.

На поле встретятся пять ампфутбольных команд из Киева, Львова и Черкасс: АМП ФК "Киев", МСК "Днепр", ФК "Покрова АМП", ФК "Покрова-2" и "Шахтер Стальные".

Каждый игрок - это пример мужества, несокрушимости и жажды победы. И уже в эти выходные они будут бороться за титул зимних чемпионов.

Турнир пройдет на базе ФК "Динамо" (Киев) в Конче-Заспе. Вход свободный! Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на YouTube-канале УАФ, а финальный матч будет транслировать партнер Зимнего кубка - УПЛ ТВ.

Советник президента УАФ по вопросам социальных проектов и коммуникаций Елена Балбек в эфире "Единого телемарафона" рассказала о развитии ампфутбола в Украине и первом в истории турнире по ампфутболу в Украине.

"Ампфутбол - это не совсем новое явление для Украины. Первые такие команды были собраны еще после войны в Афганистане. Но сейчас этот вид футбола набирает обороты. И у нас есть большой потенциал, чтобы развить его и привлечь к нему внимание зрителей.

По правилам ФИФА в ампфутол играют без протезов, исключительно на костылях. Это позволяет выровнять шансы всех исполнителей на поле, ведь ампутации бывают разной степени. Матчи проходят на почти стандартном футбольном поле размером 60х40 метров. Единственное послабление - один тайм должен длиться не дольше 25 минут. Но этого достаточно, ведь вид спорта довольно непростой, изнурительный, требующий определенного времени для тренировок и подготовки, прежде чем приобщаться непосредственно к игре. В то же время он доступен для многих.

Этот вид спорта открыт как для женщин, так и для мужчин. Также к нему могут привлекаться дети. Интересно, что в Украине есть миксованные команды. Поверьте, например, женщины играют наравне с мужчинами, ни в чем им не уступая. Единственное условие для полевых игроков - ампутация одной нижней конечности, а для вратарей - ампутация или врожденный порок верхней конечности. Соответственно, голкипер действует одной рукой, а полевые игроки передвигаются на костылях.

Поверьте, это интересный и зрелищный вид футбола. Игроки не имеют права использовать костыли для направления мяча - исключительно здоровую ногу, а это технически очень сложно.

Ампфутболом занимаются не только ветераны и люди, пострадавшие во время войны. Например, в нашей женской сборной есть игроки с врожденными пороками... С этой стороны никаких ограничений нет.

Украинская ассоциация футбола выбрала развитие ампфутбола как одно из приоритетных в ближайшие годы направлений и запустила для этого социальный проект "Лига Сильных". Более подробно с ним можно ознакомиться на сайте ampfootball.uaf.ua, где мы собираем информацию по ячейкам, помогаем инициативным группам создавать новые команды, которые мы будем привлекать к участию в турнирах, знакомиться между собой, чтобы это сообщество только увеличивалось.

Итак, именно в рамках "Лиги Сильных" УАФ впервые в истории проведет Зимний кубок по ампфутболу, который состоится 11-12 января в манеже на базе ФК "Динамо" (Киев) в Конче-Заспе. Участие в нем примут пять команд.

Во второй день соревнования, 12 января, состоится открытая тренировка для всех желающих, которую планируют посетить игроки из Одессы, Луцка, Ирпеня, Киева, чтобы увидеть себя в игре, почувствовать атмосферу.

Мы собираемся сделать Зимний кубок ежегодным и планируем организовать полноценный чемпионат Украины по ампфутболу, потому что до этого момента активные игроки участвовали в чемпионате Польши. Сейчас наша первоочередная задача - помочь командам развиваться, способствовать в создании ячеек ампфутбола в разных городах Украины, чтобы собрать необходимое количество сильных команд для полноценного чемпионата нашей страны.

Обязательно следует отметить, что на сегодня уже существуют всемирная и европейская ассоциации ампфутбола, которые проводят чемпионаты мира и Европы. В первенстве нашего континента, которое проходило во время проведения Евро-2024 во Франции, приняла участие и мужская сборная Украины, которая показала неплохой результат. А в конце прошлого года в чемпионате мира приняла участие и женская сборная Украины.

Итак, как видите, это довольно распространенный вид спорта в мире. На сегодня общее количество профессиональных ампфутболистов составляет чуть более 1000 человек. Это на самом деле немного. Но, по некоторым данным реабилитационных центров, по состоянию на сейчас в Украине есть более 100 тысяч человек с ампутированными конечностями. Мы верим, что среди них много тех, кто заинтересуется ампфутболом и присоединится к нашим проектам. В частности, детей, которых мы также планируем привлекать к активным занятиям ампфутболом", - отметила Елена Балбек.