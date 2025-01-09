Оккупанты в ночь на 9 января запустили по Украине 70 беспилотников. Результат работы ПВО

Оккупанты в ночь на 9 января запустили по Украине 70 беспилотников.

По словам Воздушных Сил, защитники сбили 46 беспилотников в девяти областях Украины. Еще 24 дрона были локально потеряны без негативных последствий.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 46-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях", - сообщили в Воздушных Силах.

В результате атаки россиян, к сожалению, есть повреждения частных домов в трех украинских областях.

"Из-за падения сбитых ударных БпЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях", - сообщили защитники.

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Напомним, что ВСУ в ночь на 8 января сбили 41 российский беспилотник.