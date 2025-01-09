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Россияне лишились 80-ти автомобилей и 36-ти артсистем. Генштаб ВСУ обнародовал потери захватчиков в войне против Украины

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Россияне лишились 80-ти автомобилей и 36-ти артсистем. Генштаб ВСУ обнародовал потери захватчиков в войне против Украины

Фото - Генштаб ЗСУ

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Генштаб ВСУ обнародовал потери захватчиков в войне против Украины.

Российские войска за сутки лишились 1430 человек личного состава, 80 единиц автомобильной техники, 36 артиллерийских систем, 17 танков и 16 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили

  • личного состава - около 803 100 (+1430) человек
  • танков - 9731 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 221 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 21765 (+36) ед,
  • РСЗО - 1260 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1038 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 813 (+86),
  • крылатые ракеты - 3014 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 387 (+80) ед,
  • специальная техника - 3686 (+5)
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Генштаб ЗСУ война с россией ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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