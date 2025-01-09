Россияне лишились 80-ти автомобилей и 36-ти артсистем. Генштаб ВСУ обнародовал потери захватчиков в войне против Украины
Спасибо нашим защитникам
Фото - Генштаб ЗСУ
Генштаб ВСУ обнародовал потери захватчиков в войне против Украины.
Российские войска за сутки лишились 1430 человек личного состава, 80 единиц автомобильной техники, 36 артиллерийских систем, 17 танков и 16 боевых бронированных машин.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили
- личного состава - около 803 100 (+1430) человек
- танков - 9731 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 20 221 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 21765 (+36) ед,
- РСЗО - 1260 (+0) ед,
- средства ПВО - 1038 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 813 (+86),
- крылатые ракеты - 3014 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 387 (+80) ед,
- специальная техника - 3686 (+5)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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