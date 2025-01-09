Украина готова предоставить землякам, находящимся заграницей, бронирование от мобилизации, - министр национального единства
Привлекают возвращаться на Родину
Генштаб ЗСУ
Министр национального единства заявил, что Украина готова предоставить землякам, находящимся заграницей, бронирование от мобилизации.
По словам Алексея Чернышова, Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях, которым не хватает квалифицированных специалистов.
"Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются как в воздухе в специалистах. Это и оборонная отрасль, и военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы", - сказал Чернышов.
Для этого планируются открытие центров по поиску вакансий в Украине и в стране пребывания.
"Если человек не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист - и для того действует определенный механизм, его надо просто использовать", - заявил министр национального единства
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