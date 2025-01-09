  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина готова предоставить землякам, находящимся заграницей, бронирование от мобилизации, - министр национального единства
В тренде

Украина готова предоставить землякам, находящимся заграницей, бронирование от мобилизации, - министр национального единства

Общие новости

Привлекают возвращаться на Родину

Украина готова предоставить землякам, находящимся заграницей, бронирование от мобилизации, - министр национального единства

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Министр национального единства заявил, что Украина готова предоставить землякам, находящимся заграницей, бронирование от мобилизации.

По словам Алексея Чернышова, Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях, которым не хватает квалифицированных специалистов.

"Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются как в воздухе в специалистах. Это и оборонная отрасль, и военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы", - сказал Чернышов.

Для этого планируются открытие центров по поиску вакансий в Украине и в стране пребывания.

"Если человек не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист - и для того действует определенный механизм, его надо просто использовать", - заявил министр национального единства

Читайте такжеПредставитель Трампа Келлог хочет решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации
По теме
yellow-arrow
Россияне лишились 80-ти автомобилей и 36-ти артсистем. Генштаб ВСУ обнародовал потери захватчиков в войне против Украины
yellow-arrow
Оккупанты в ночь на 9 января запустили по Украине 70 беспилотников. Результат работы ПВО
yellow-arrow
УАФ впервые в истории проведет Зимний кубок по ампфутболу
мобилизация война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Радіо Свобода
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
09.01.2025 в 13:34
Головне -- заманити в Україну... а бронь можна зняти через тиждень....
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
09.01.2025 в 13:34
Головне -- заманити в Україну... а бронь можна зняти через тиждень....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости