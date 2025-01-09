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Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу Рамштайн. Видео

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Возможно последняя встреча в таком формате

Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу Рамштайн. Видео

Фото: скріншот з відеотрансляції

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу Рамштайн.

Глава государства проведёт ряд переговоров с партнёрами на уровне министров обороны и военно командующих. СМИ показали видео прибытия президента

На 25-й встрече Контактной группы составят план обороноспособности Украины. В министерстве обороны США сообщили, что на заседании утвердят дорожные карты. Их цель обеспечить доноров планировать и поддерживать Украину стабильно в будущем.

Своё последнее заседание на должности главы Пентагона проведёт Ллойд Остин, который также приехал в Германию.

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Эта встреча должна была состояться в октябре 2024 года и на ней ожидали президента США Джо Байдена. Но глава штатов отменил визит из-за урагана в стране.

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Владимир Зеленский Рамштайн
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Источник:
Радіо Свобода
Опубликовал: Владислав Прийменко
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