Более 100 раненых и 10 из них в тяжелом состоянии. Последствия вчерашней атаки россиян по Запорожью
9 января в городе объявлено Днем траура
Фото - Запорізька ОВА
Глава Запорожской областной военной Администрации Иван Федоров сообщил о последствиях обстрела россиянами областного центра.
В результате удара ФАБ по центру Запорожья тринадцать человек погибли. Известно о 113 раненых, 10 из которых в тяжелом состоянии.
Медицинскую помощь врачи оказали всем пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. Сейчас госпитализированы 59 человек.
9 января объявлено Днем траура в Запорожье.
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Напомним, что россияне 8 января в 16 часов начали обстреливать центр Запорожья КАБами. Двумя авиабомбами захватчики попали в жилые застройки.
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Источник:Іван Федоров
Опубликовал: Владислав Прийменко
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