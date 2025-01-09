Более 100 раненых и 10 из них в тяжелом состоянии. Последствия вчерашней атаки россиян по Запорожью

Глава Запорожской областной военной Администрации Иван Федоров сообщил о последствиях обстрела россиянами областного центра.

В результате удара ФАБ по центру Запорожья тринадцать человек погибли. Известно о 113 раненых, 10 из которых в тяжелом состоянии.

Медицинскую помощь врачи оказали всем пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. Сейчас госпитализированы 59 человек.

9 января объявлено Днем траура в Запорожье.

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Напомним, что россияне 8 января в 16 часов начали обстреливать центр Запорожья КАБами. Двумя авиабомбами захватчики попали в жилые застройки.