  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 100 раненых и 10 из них в тяжелом состоянии. Последствия вчерашней атаки россиян по Запорожью
В тренде

Более 100 раненых и 10 из них в тяжелом состоянии. Последствия вчерашней атаки россиян по Запорожью

Общие новости

9 января в городе объявлено Днем траура

Более 100 раненых и 10 из них в тяжелом состоянии. Последствия вчерашней атаки россиян по Запорожью

Фото - Запорізька ОВА

Новина українською

Глава Запорожской областной военной Администрации Иван Федоров сообщил о последствиях обстрела россиянами областного центра.

В результате удара ФАБ по центру Запорожья тринадцать человек погибли. Известно о 113 раненых, 10 из которых в тяжелом состоянии.

Читайте такжеРоссия атаковала Запорожье: 13 человек погибло, 30 пострадавших. ФОТО, ВИДЕО

Медицинскую помощь врачи оказали всем пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. Сейчас госпитализированы 59 человек.

9 января объявлено Днем траура в Запорожье.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что россияне 8 января в 16 часов начали обстреливать центр Запорожья КАБами. Двумя авиабомбами захватчики попали в жилые застройки.

По теме
yellow-arrow
Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке
yellow-arrow
Украина получит новый пакет военной помощи от Пентагона
yellow-arrow
Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу Рамштайн. Видео
запорожье Иван Федоров
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Іван Федоров
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости