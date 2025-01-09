Украина получит новый пакет военной помощи от Пентагона
Последний пакет от администрации Байдена
Генштаб ЗСУ
Украина получит новый пакет военной помощи от Пентагона.
На встрече Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин объявил о военной помощи в размере 500 млн долларов. В него войдут снаряды, ракеты для систем ПВО и класса "воздух – земля".
Это последний пакет от администрации Джо Байдена.
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Напомним, в Германии сейчас проходит заседание в формате Рамштайн. На нём составят дорожную карту Украины.
К слову, это последнее заседание для Ллойда Остина на должности министра обороны США и начальника Пентагона.
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Источник:Радіо Свобода
Опубликовал: Владислав Прийменко
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