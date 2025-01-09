Украина получит новый пакет военной помощи от Пентагона.

На встрече Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин объявил о военной помощи в размере 500 млн долларов. В него войдут снаряды, ракеты для систем ПВО и класса "воздух – земля".

Это последний пакет от администрации Джо Байдена.

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Напомним, в Германии сейчас проходит заседание в формате Рамштайн. На нём составят дорожную карту Украины.

К слову, это последнее заседание для Ллойда Остина на должности министра обороны США и начальника Пентагона.