  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина получит новый пакет военной помощи от Пентагона
В тренде

Украина получит новый пакет военной помощи от Пентагона

Общие новости

Последний пакет от администрации Байдена

Украина получит новый пакет военной помощи от Пентагона

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украина получит новый пакет военной помощи от Пентагона.

На встрече Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин объявил о военной помощи в размере 500 млн долларов. В него войдут снаряды, ракеты для систем ПВО и класса "воздух – земля".

Это последний пакет от администрации Джо Байдена.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, в Германии сейчас проходит заседание в формате Рамштайн. На нём составят дорожную карту Украины.

К слову, это последнее заседание для Ллойда Остина на должности министра обороны США и начальника Пентагона.

По теме
yellow-arrow
Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке
yellow-arrow
Более 100 раненых и 10 из них в тяжелом состоянии. Последствия вчерашней атаки россиян по Запорожью
yellow-arrow
Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу Рамштайн. Видео
Рамштайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Радіо Свобода
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости