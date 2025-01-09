Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке.

Его поддержали 298 народных избранников.

Этот закон позволит парням, которым сейчас исполняется 18 лет и они проживают заграницей стать на учет, не приезжая в Украину.

Также в законе указано, что женщин перед базовой подготовкой возьмут на воинский учет, если они сами этого захотят

"Женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию", - сказал Железняк.