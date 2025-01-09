Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке
ЗА проголосовали 298 депутатов
Генштаб ЗСУ
Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке.
Его поддержали 298 народных избранников.
Этот закон позволит парням, которым сейчас исполняется 18 лет и они проживают заграницей стать на учет, не приезжая в Украину.
Также в законе указано, что женщин перед базовой подготовкой возьмут на воинский учет, если они сами этого захотят
"Женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию", - сказал Железняк.
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Источник:Залізний Нардеп
Опубликовал: Владислав Прийменко
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