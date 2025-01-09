  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке
В тренде

Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке

Общие новости

ЗА проголосовали 298 депутатов

Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке.

Его поддержали 298 народных избранников.

Этот закон позволит парням, которым сейчас исполняется 18 лет и они проживают заграницей стать на учет, не приезжая в Украину.

Также в законе указано, что женщин перед базовой подготовкой возьмут на воинский учет, если они сами этого захотят

"Женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию", - сказал Железняк.

По теме
yellow-arrow
Украина получит новый пакет военной помощи от Пентагона
yellow-arrow
Более 100 раненых и 10 из них в тяжелом состоянии. Последствия вчерашней атаки россиян по Запорожью
yellow-arrow
Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу Рамштайн. Видео
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Залізний Нардеп
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости