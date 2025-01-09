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Владимир Зеленский заявил, что делает всё возможное для завершения войны в 2025 году

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Владимир Зеленский заявил, что делает всё возможное для завершения войны в 2025 году

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече Рамштайн заявил, что делает всё возможное для завершения войны в 2025 году.

По словам главы государства, прекращение войны – общая цель украинцев, европейцев, американцев и других глобальных партнёров.

"Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы. Знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью. Нашей, а не российской. Этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", — сказал Зеленский.

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Также, по словам президента, Украина стремится к рекордному производству для сдерживания агрессии РФ.

"Заключено 27 договоров с партнёрами, но этого недостаточно", - сказал украинский лидер.

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Напомним, что 9 января в Германии проходит встреча Рамштайн. США выделили Украине последний при Байдене пакет военной помощи.

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Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
ТСН
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
09.01.2025 в 16:10
Да мы заметили, грабите страну с утроенным усилием
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
09.01.2025 в 16:10
Да мы заметили, грабите страну с утроенным усилием
Ответить
0
0

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