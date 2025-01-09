Владимир Зеленский заявил, что делает всё возможное для завершения войны в 2025 году
Серьёзные намерения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече Рамштайн заявил, что делает всё возможное для завершения войны в 2025 году.
По словам главы государства, прекращение войны – общая цель украинцев, европейцев, американцев и других глобальных партнёров.
"Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы. Знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью. Нашей, а не российской. Этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", — сказал Зеленский.
Также, по словам президента, Украина стремится к рекордному производству для сдерживания агрессии РФ.
"Заключено 27 договоров с партнёрами, но этого недостаточно", - сказал украинский лидер.
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Напомним, что 9 января в Германии проходит встреча Рамштайн. США выделили Украине последний при Байдене пакет военной помощи.
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