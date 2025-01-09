В Белом доме назвали одно из самых дорогих поражений РФ
Не поспоришь
Getty Images / Global Images Ukraine
В Белом доме назвали одно из самых дорогих поражений РФ.
По словам Джона Кирби, одно из "самых дорогих поражений" России – прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Также советник Белого дома отметил, что такое решение лишит Россию около 6,5 млрд долларов ежегодного дохода от продаж газа Европе.
Тем временем США работают над увеличением поставок энергоресурсов в Европу.
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Напомним, что 1 января 2025 года в 7 утра Украина остановила транспортировку российского газа по своей территории.
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Источник:Укрінформ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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