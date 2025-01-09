РФ активизировала "мобилизацию" на ВОТ Запорожской и Херсонской областей – ГУР
Оккупационная администрация заставляет украинцев в возрасте до 60 лет становиться на "воинский учет"
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Российские захватчики начали принудительный призыва на "срочную службу" жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.
"Согласно разведывательной информации, российские оккупационные власти впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей. С 1 октября до 31 декабря 2024 года на срочную службу призвали около 300 человек", - говорится в сообщении.
Так, оккупационная администрация заставляет украинцев в возрасте до 60 лет становиться на "воинский учет".
"В случае отказа, оккупанты угрожают увольнением и дальнейшими ограничениями в трудоустройстве. Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах рф по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение.
Международное гуманитарное право категорически запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в вооруженные силы государства-оккупанта. Подобные действия рф являются грубым нарушением прав человека и очередным преступлением, совершенным кремлевским режимом", - отметили в ГУР МО.
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