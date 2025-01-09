  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. РФ активизировала "мобилизацию" на ВОТ Запорожской и Херсонской областей – ГУР
В тренде

РФ активизировала "мобилизацию" на ВОТ Запорожской и Херсонской областей – ГУР

Общие новости

Оккупационная администрация заставляет украинцев в возрасте до 60 лет становиться на "воинский учет"

РФ активизировала "мобилизацию" на ВОТ Запорожской и Херсонской областей – ГУР

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские захватчики начали принудительный призыва на "срочную службу" жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Читайте такжеВладимир Зеленский заявил, что делает всё возможное для завершения войны в 2025 году

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"Согласно разведывательной информации, российские оккупационные власти впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей. С 1 октября до 31 декабря 2024 года на срочную службу призвали около 300 человек", - говорится в сообщении.

Так, оккупационная администрация заставляет украинцев в возрасте до 60 лет становиться на "воинский учет".

"В случае отказа, оккупанты угрожают увольнением и дальнейшими ограничениями в трудоустройстве. Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах рф по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение.

Международное гуманитарное право категорически запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в вооруженные силы государства-оккупанта. Подобные действия рф являются грубым нарушением прав человека и очередным преступлением, совершенным кремлевским режимом", - отметили в ГУР МО.

По теме
yellow-arrow
В Белом доме назвали одно из самых дорогих поражений РФ
yellow-arrow
Владимир Зеленский заявил, что делает всё возможное для завершения войны в 2025 году
yellow-arrow
Верховная Рада одобрила законопроект о базовой военной подготовке
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости