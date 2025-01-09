США объявили о пакете военной помощи Украине на $500 млн

Соединенные Штаты предоставляют Украине пакет военной помощи на $500 млн.

Читайте также РФ активизировала "мобилизацию" на ВОТ Запорожской и Херсонской областей – ГУР

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате "Рамштайн".

"В течение последних недель мы видели как члены группы (формата "Рамштайн". - Ред.) выходят с новыми важным поставками. Германия объявила, что до конца года поставит Украине военную технику на 680 миллионов долларов в следующем году. Норвегия сказала, что выделит около 2 млрд, а Великобритания - 3 млрд выделяет ежегодно. Литва, Латвия, Эстония сейчас вошли в тройку крупнейших поставщиков помощи Украине", - подчеркнул он.

"Я сегодня объявляю еще одно выделение помощи на 500 млн долларов. Это включает дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны, больше боеприпасов, боеприпасов класса "воздух-земля" и другое оборудование для поддержки украинских F-16", - добавил Остин.