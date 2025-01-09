Балтача: Марадона, несмотря на свое эксцентричное поведение, был настоящим человеком
Защитник вспомнил свою игровую карьеру
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Экс-игрок "
"Я встречался с Марадоной трижды, и каждый раз я играл против него персонально. После нашей первой игры, которая прошла в Аргентине, я его так достал, что он пришел ко мне в раздевалку. А я, как и он, плохо владел языком: он не говорил по-русски, а я – по-английски.
Хорошо, что были переводчики. После первой игры Марадона сказал, что был приятно удивлен чистотой футбола, так как в других матчах соперники часто готовы были избить ноги, а мы сыграли очень корректно.
Когда он поинтересовался, может ли он чем-то помочь, я попросил его подписать книгу для моего сына.
Марадона, несмотря на свое эксцентричное поведение, был настоящим человеком", – поделился воспоминаниями Балтача.
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