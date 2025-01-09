Команда Трампа пересматривает подход к войне в Украине, поддержка продолжится, - Financial Times

Избранный президент США Дональд Трамп отложил свое предвыборное обещание завершить войну России против Украины за "24 часа" на несколько месяцев. В Европе воспринимают это как знак того, что при его администрации поддержка Киева будет продолжаться и в дальнейшем.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По их словам, во время недавних переговоров с командой Трампа стало известно, что у них еще нет плана по окончанию войны, но поддержка Украины будет продолжаться после его инаугурации 20 января.

"Вся команда Трампа одержима желанием выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине", - сказал один из чиновников.

По словам чиновника, новая администрация также боится сравнения с "катастрофическим выводом" войск США из Афганистана при действующем президенте США Джо Байдене, которого команда Трампа не хочет повторять в войне в Украине, пишет FT.