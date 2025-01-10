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"И идите все н###й", - Милевский показал, как проводит вечер с девушкой. ФОТО

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Артем посмотрел классику

"И идите все н###й", - Милевский показал, как проводит вечер с девушкой. ФОТО

Фото: instagram.com/timi1010

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский который вляпался в скандал с празднованием Рождества 7 января, за ч то словил немало хейта от болельщиков, не унывает и продолжает хорошо проводить время.

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Артем показал, как проводит время со своей девушкой, не забыв, при этом написать следующее: "И идите все н###й".

Как видно из фото, смотри Артем и его избранница фильм "Мистер и Миссис Смит" с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях.

"И идите все н###й", - Милевский показал, как проводит вечер с девушкой. ФОТО - изображение 1
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