"И идите все н###й", - Милевский показал, как проводит вечер с девушкой. ФОТО
Артем посмотрел классику
Фото: instagram.com/timi1010
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский который вляпался в скандал с празднованием Рождества 7 января, за ч то словил немало хейта от болельщиков, не унывает и продолжает хорошо проводить время.
Артем показал, как проводит время со своей девушкой, не забыв, при этом написать следующее: "И идите все н###й".
Как видно из фото, смотри Артем и его избранница фильм "Мистер и Миссис Смит" с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях.
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