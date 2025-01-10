"И идите все н###й", - Милевский показал, как проводит вечер с девушкой. ФОТО

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский который вляпался в скандал с празднованием Рождества 7 января, за ч то словил немало хейта от болельщиков, не унывает и продолжает хорошо проводить время.

Артем показал, как проводит время со своей девушкой, не забыв, при этом написать следующее: "И идите все н###й".

Как видно из фото, смотри Артем и его избранница фильм "Мистер и Миссис Смит" с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях.