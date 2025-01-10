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Вместе с Динамо: 11 команд до сих пор не проигрывали в национальных чемпионатах Европы

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Большинство представителей рейтинга выступают не в топ-лигах

Вместе с Динамо: 11 команд до сих пор не проигрывали в национальных чемпионатах Европы

Фото: ФК Динамо

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Как известно, киевское "Динамо" завершило первую часть текущего сезона без поражений в УПЛ. У подопечных Шовковского 13 побед и 4 ничейных результата. Столичный клуб возглавляет таблицу национального первенства.

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Вместе с украинским грандом до сих пор не проигрывали в родном чемпионате этого сезона еще 10 коллективов. Среди представителей ведущих евролиг только 2 команды – это "Ювентус" и ПСЖ.

Также в список попали "Галатасарай", хорватская "Риека", "Лудогорец", "Шериф", гибралтарские "Сент-Джозефс" и "Линкольн Ред Импс", "Ла Фиорита" (Сан-Марино) и "Црвена Звезда".

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Ювентус (Турин) Шериф (Тирасполь) Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Црвена Звезда (Белград) Лудогорец (Разград) Риека Линкольн Ред Импс (Гибралтар) “ПСЖ”
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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