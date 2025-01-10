Вместе с Динамо: 11 команд до сих пор не проигрывали в национальных чемпионатах Европы
Большинство представителей рейтинга выступают не в топ-лигах
Фото: ФК Динамо
Как известно, киевское "Динамо" завершило первую часть текущего сезона без поражений в УПЛ. У подопечных Шовковского 13 побед и 4 ничейных результата. Столичный клуб возглавляет таблицу национального первенства.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Вместе с украинским грандом до сих пор не проигрывали в родном чемпионате этого сезона еще 10 коллективов. Среди представителей ведущих евролиг только 2 команды – это "Ювентус" и ПСЖ.
Также в список попали "Галатасарай", хорватская "Риека", "Лудогорец", "Шериф", гибралтарские "Сент-Джозефс" и "Линкольн Ред Импс", "Ла Фиорита" (Сан-Марино) и "Црвена Звезда".
Популярное сейчас
- Это было ожидаемо. Украинский футболист в Английской Премьер-Лиге остался без тренера
- Ребров представил кандидатов на должности тренеров юношеских сборных Украины
- Центрбек Барселоны сообщил партнерам по команде о своем уходе из клуба
- Милевский: "Всех с нормальным Рождеством, а не вот это вот все, б@@ть, 24-го
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО