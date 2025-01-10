"Может, на тебя сверху надавили?": Кабаев рассказал, почему отдал 7-й номер Ярмоленко
Владислав вспомнил возвращение Андрея в клуб
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
Футболист столичной команды заявил, что это была его инициатива.
"Когда я пришел в "Динамо", то 7-й номер освободился, потому что ушел Вербич. Первым, кого я встретил, был наш администратор Максимович. Он посоветовал мне взять этот номер, тем более я тоже хотел играть с семеркой. Я не чувствовал никакого давления, хотя мне говорили: "Ты знаешь, что под этим номером играл Шевченко?"
А потом пришел Ярмоленко и стал играть под 21-м номером. А я смотрел на него и понимал, что он ему не идет. Я подошел к нему и предложил отдать 7-й номер. Он отказался, а потом пришел ко мне на второй день и спросил: "Может, на тебя сверху надавили?".
“А я просто хотел вернуть себе 22-й номер, под которым я играл в "Заре" и хоть чуть-чуть, но забивал. Он еще несколько раз переспросил меня, но это было мое окончательное решение".
Также футболист киевлян высказался о логистике в еврокубках и своем длительном отсутствии в семье.
"Да, ты выгораешь, конечно, и тренер это понимает и говорит в интервью. Но мы сами туда вышли. Если у меня будет выбор: играть в еврокубках или не играть – я хочу играть, даже если так ездить. Семью не вижу, не вижу детей, там в безопасности, они здесь под ракетами. Но они все понимают, что футбол – это моя жизнь, и они терпят то, что живут без отца", – признался Кабаев.
В этом евросезоне Владислав сыграл 12 матчей (2 гола, 1 ассист).
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