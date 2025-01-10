"Может, на тебя сверху надавили?": Кабаев рассказал, почему отдал 7-й номер Ярмоленко

Футболист столичной команды заявил, что это была его инициатива.

"Когда я пришел в "Динамо", то 7-й номер освободился, потому что ушел Вербич. Первым, кого я встретил, был наш администратор Максимович. Он посоветовал мне взять этот номер, тем более я тоже хотел играть с семеркой. Я не чувствовал никакого давления, хотя мне говорили: "Ты знаешь, что под этим номером играл Шевченко?"

А потом пришел Ярмоленко и стал играть под 21-м номером. А я смотрел на него и понимал, что он ему не идет. Я подошел к нему и предложил отдать 7-й номер. Он отказался, а потом пришел ко мне на второй день и спросил: "Может, на тебя сверху надавили?".